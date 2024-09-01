Умер актер Малого театра Алексей Кудинович

Актер Малого театра, народный артист России Кудинович умер на 74-м году жизни

Малый театр / Telegram
Фото: Малый театр / Telegram

Актер Малого театра, народный артист России Алексей Кудинович ушел из жизни в воскресенье в возрасте 73 лет. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

«Для Малого театра тяжелая потеря. Народного артиста России Алексея Кудиновича не стало 1 сентября. Одного из тех одаренных, уникальных от природы артистов, чьи даже второстепенные роли по уровню исполнения таковыми не становились», — отметили в театре.

Точные дата и время прощания с Кудиновичем станут известны позднее.

«Родным и близким артиста свои соболезнования выразили его коллеги. Они глубоко скорбят вместе с ними», — добавили в пресс-службе.

Алексей Кудинович трудился в Малом театре на протяжении 50 лет. Он сыграл порядка 70 ролей, в том числе Акима во «Власти тьмы» Толстого, купца Восмибратова в «Лесе» Островского, Ферапонта в «Трех сестрах» Чехова и Мерлюша в «Таинственном ящике» Каратыгина.

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Petrov Sergey/news.ru

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