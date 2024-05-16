Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Олег Леваков | 360°

Культура 16 мая 2024, 01:58 Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Олег Леваков Актер из «Улиц разбитых фонарей» Олег Леваков скончался на 77-м году жизни Freepik

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Народный артист РФ, режиссер и актер Олег Леваков скончался в возрасте 76 лет. Информацию об этом разместили на сайте театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге.

«Мы потеряли родного человека. 15 мая на 77-м году жизни скончался народный артист России, режиссер-постановщик Олег Александрович Леваков», — сказано в публикации.

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Обстоятельства случившегося неизвестны.

Леваков появился на свет в 1947 году в Ленинграде. В 1974 году он закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а потом стал служить в Театре имени Ленсовета.

За свою карьеру артист снялся в более 80 проектах, он сыграл в детективных сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». В 1993 году Левакова удостоили звания заслуженного артиста страны, а в 2008 году он стал народным артистом России.