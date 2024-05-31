Умер актер из «Старика Хоттабыча» Владимир Крылов

Актер из «Старика Хоттабыча» Владимир Крылов умер на 84-м году жизни

Не стало советского и российского актера Владимира Крылова. Он умер 27 мая в возрасте 83 лет, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

О причинах и обстоятельства смерти артиста — пока ничего не известно. Дату церемонии прощания представители театра объявят позже.

В 1966 году Крылов стал выпускником Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. С 1977 по 1994 годы он солировал в Ленинградском театре музыкальной комедии, служил в Михайловском театре.

Одной из ярких ролей Крылова стала работа в постановке «Старик Хоттабыч». Речь идет о мюзикле, созданном в 1980 году Геннадием Гладковым.