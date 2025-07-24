Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Кирилл Датешидзе

Советский и российский актер, режиссер и педагог Кирилл Датешидзе скончался на 79-м году жизни. О его смерти сообщили ученики из «Мастерской К. Л. Датешидзе» на странице в «ВКонтакте» .

«Сегодня ушел из жизни наш любимый педагог, наш мастер Кирилл Леонидович Датешидзе… Мы помним и любим Вас», — говорится в сообщении.

По словам друга артиста Владимира Котова, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Датешидзе окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Играл в Театре на Литейном и с 1991 года — в труппе Театра комедии им. Н. П. Акимова. Сотрудничал с театром «Комедианты», преподавал в театральных учебных заведениях Петербурга.

На счету актера более 40 киноролей. Среди наиболее известных работ — «Бандитский Петербург», «Великолепная пятерка», «Улицы разбитых фонарей», где он сыграл адвоката Эдуарда Геворкяна.

В октябре 2024 года Высшая школа режиссеров и сценаристов сообщила о смерти режиссера «Улицы разбитых фонарей» Игоря Москвитина.