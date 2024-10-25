Умер режиссер «Улиц разбитых фонарей»

На 72-м году жизни умер режиссер популярного сериала «Улица разбитых фонарей» Игорь Москвитин. Об этом сообщила Высшая школа режиссеров и сценаристов .

«Сегодня мы все — преподаватели, студенты и администрация ВШРиС — прощаемая с мастером Москвитиным Игорем Витальевичем. Непросто дается понимание, что нас покидают профессионалы старой гвардии кинематографа. Игоря Витальевича ждет светлый путь в жизнь вечную, а нам остается поддерживать друг друга и близких», — указали в некрологе.

Причина смерти Москвитина неизвестна.

Игорь Москвитин в 1975 году окончил режиссерский факультет Ленинградского театрального института. Снял несколько десятков эпизодов «Улицы разбитых фонарей», а также написал сценарии к нескольким из них.

В его фильмографии свыше 35 проектов, в том числе популярные «Гаишники», «Посредник», «Сибиряк», а также «Личное дело капитана Рюмина», «Дорожный патруль», «Цвет пламени», Черный ворон» и другие.