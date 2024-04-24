Умер актер и певец Зураб Базоркин | 360°

24 апреля 2024, 18:47
Умер актер и певец Зураб Базоркин
Солист Самарского театра оперы и балета Зураб Базоркин умер в 77 лет
Советский и российский актер и певец Зураб Базоркин умер на 78-м году жизни. Об этом сообщил Самарский академический театр оперы и балета на своей странице в социально сети «ВКонтакте».
«24 апреля 2024 года ушел из жизни Зураб Базоркин — яркий артист, музыкант, педагог и музыкальный деятель, чья творческая деятельность стала заметным явлением в культурной жизни Самарского региона», — сообщила пресс-служба учреждения.
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Причины смерти артиста не уточняются. Прощание с ним пройдет 25 апреля в Колонном зале театра.
Зураб Базоркин родился 7 марта 1947 года. В 1973-м он окончил Московскую Государственную консерваторию имени Чайковского. Артист исполнял сложнейшие партии лирического и драматического баритона. Его удостоили звания народного артиста Республики Ингушетия, а также наградили медалью Чеченской республики «За высокие достижения».
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