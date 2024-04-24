Умер актер и певец Зураб Базоркин | 360°

Культура 24 апреля 2024, 18:47 Умер актер и певец Зураб Базоркин Солист Самарского театра оперы и балета Зураб Базоркин умер в 77 лет

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Советский и российский актер и певец Зураб Базоркин умер на 78-м году жизни. Об этом сообщил Самарский академический театр оперы и балета на своей странице в социально сети «ВКонтакте».

«24 апреля 2024 года ушел из жизни Зураб Базоркин — яркий артист, музыкант, педагог и музыкальный деятель, чья творческая деятельность стала заметным явлением в культурной жизни Самарского региона», — сообщила пресс-служба учреждения.

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Причины смерти артиста не уточняются. Прощание с ним пройдет 25 апреля в Колонном зале театра.

Зураб Базоркин родился 7 марта 1947 года. В 1973-м он окончил Московскую Государственную консерваторию имени Чайковского. Артист исполнял сложнейшие партии лирического и драматического баритона. Его удостоили звания народного артиста Республики Ингушетия, а также наградили медалью Чеченской республики «За высокие достижения».