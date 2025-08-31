Звезда Болливуда Прия Маратхе умерла в 38 лет от рака

Актриса Болливуда Прия Маратхе скончалась в возрасте 38 лет после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщил портал Mint .

Кинозвезда умерла в своем доме в Мумбаи 31 августа. Она боролась с раком более двух лет.

Маратхе работала в индустрии развлечений более двух десятилетий, начиная с 2011 года. Популярность к ней пришла после участия в картине «Я пою только твою песню». В ее фильмографии съемки в проектах «Священные узы», «Это счастье или нет» и «Мне это очень нравится» и других.

Актриса родилась 23 апреля 1987 года в Тане. Маратхе была замужем за актером Шантану Моге.

По словам партнерши Маратхе Уши Надкарни по сериалу «Священные отношения», муж покойной попросил ее не навещать актрису, так как Прия стеснялась своего внешнего вида. После химиотерапии у нее выпали волосы.

Коллеги, друзья и поклонники выразили глубокие соболезнования.