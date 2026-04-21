Ученые восстановили облик здания Старых Приказов Московского Кремля XVI века

Ученые реконструировали здание Старых Приказов Московского Кремля, возведенное в годы царствования Федора Иоанновича. Об этом рассказала заместитель директора Института археологии РАН Марина Вдовиченко на научном семинаре, сообщило РИА «Новости» .

Исследователи опирались на фрагменты, обнаруженные при раскопках в Большом Кремлевском сквере: арку цокольного уровня и части прямоугольных филенок. По словам Вдовиченко, точно удалось воссоздать только нижние ярусы, но и они говорят о смелых архитектурных решениях.

«Здание Приказов 1591 года было сооружено с использованием рациональных пространственных приемов, происходящих из ренессансной (эпохи Возрождения) архитектуры, и отличалось ордерным фасадным декором. Приказы XVI–XVII веков, ранее известные только по условным изображениям, обрели достоверную вещественность и точную привязку к месту в восточной части Кремля», — пояснила Вдовиченко.

Она добавила, что на ордерный облик указывают белокаменные блоки с перспективными обломами. Ближайшие аналоги — порталы башен Смоленской крепости, которые строил зодчий Федор Конь на рубеже XVI–XVII веков.

Осенью прошлого года в Санкт-Петербурге реконструировали бомбоубежище в историческом здании времен блокады.