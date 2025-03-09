Ученые определили самую красивую породу собак в мире

Шотландского керн-терьера признали самой красивой в мире породой

Исследователям удалось установить самую красивую в мире породу собак. Ближе всего к лучшим пропорциям оказался подвид шотландского терьера, сообщила газета Daily Mail .

Ученые рассчитали «идеальные» пропорции собачьей внешности при помощи древнегреческой математической формулы — золотого сечения.

Первое место по результатам анализа заняла шотландская порода Керн-терьер, набравшая 88,7%. Эта собака родом из Шотландии, имеет небольшие размеры и густую шерсть, устойчивую к погодным условиям.

Второе место в списке досталось породе Вест-хайленд-уайт-терьер («вести») с результатом 87,5%. Эти собаки немного крупнее Керн-терьеров и имеют плотную белую шерсть.

На третьем месте оказалась порода бордер-колли (86,7%). Эта собака знаменита умением пасти овец и хорошими способностями к дрессировке.

Четвертым стал родезийский риджбек — сильная, крупная собака, выведенная для охоты на львов в Южной Африке. Пятое место занял вельш-терьер, известный компактным телосложением и густой шерстью.

Также в десятку вошли веймаранер, новошотландский ретривер (толлер), итальянская борзая, норфолк-терьер и пемброк-вельш-корги.

Наименее привлекательными породами по версии экспертов стали ши-тцу, французский бульдог и ротвейлер.

«Золотое сечение» используют уже более двух тысяч лет для оценки красоты. Этот коэффициент сравнивает пропорции лица или тела с идеальными параметрами, которые считаются наиболее гармоничными и привлекательными для человека.

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