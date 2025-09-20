Участнице Интервидения из Катара подарили балалайку

В финале международного музыкального конкурса Интервидение, который проходит в субботу на площадке Live Арена, организаторы вручили участнице из Катара Дане Аль-Мир балалайку. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Певица ранее рассказывала, что увлекается коллекционированием гитар. Теперь в ее коллекции появится и русский инструмент — балалайка.

Ранее Шаман попросил жюри Интервидения не оценивать его выступление. По его словам, по законам гостеприимства он не имеет права претендовать на победу. Исполнитель выступает под номером девять, всего в конкурсе принимают участие 23 певца. С заявлением артист выступил прямо перед своим номером.