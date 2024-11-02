У православных верующих началась Димитриевская родительская суббота

Православные верующие 2 ноября отмечают один из дней поминовения усопших — Димитриевскую родительскую субботу. Ее установил великий князь Дмитрий Донский, сначала этот день считали временем поминовения православных бойцов.

Димитриевская родительская суббота — день особого поминовения усопших. Его отмечают в самую близкую субботу перед 8 ноября. Дата связана с именем князя Дмитрия Донского.

На Руси в эту субботу всегда ходили на могилы близких, устраивали тризны и служили панихиды. В такой день христиане молятся об упокоении душ почивших, в большей степени своих родителей.

В дни поминовения усопших прихожане передают в храм записанные на бумаге имена своих умерших родственников. Еще они ставят свечи к Распятию на особенный стол — канун. Также в храмы приносят еду, которую потом раздают нуждающимся.

В Димитриевскую родительскую субботу не следует поминать самоубийц и говорить плохо об усопших. Также в такой период нельзя веселиться и пить алкоголь. О других традициях этого дня читайте в материале 360.ru.