«У нас одна семья»: Фетисов рассказал о близких отношениях с Богуславской

Советский и российский хоккеист, тренер Вячеслав Фетисов на церемонии прощания с писательницей Зоей Богуславской заявил, что она была удивительным человеком, красивой и обновленной. Об этом он заявил в комментарии 360.ru.

«Я имел счастье общаться [с ней] в последние пять лет. Так случилось, что ее правнуки — мои внуки, у нас одна семья. Удивительный человек. Помню 100-летний юбилей. Такая красивая, обновленная», — сказал он.

По его словам, Богуславская была очень харизматичным человеком. Куда бы она не пришла — сразу приковывала к себе внимание людей.

Прощание с писательницей началось в Центре Вознесенского в Москве, оно продлится до 14:00. Потом на Новодевичьем кладбище состоятся похороны звезды. Богуславская умерла ночью 14 мая в возрасте 102 лет.