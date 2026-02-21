У двух языков в России осталось всего по одному носителю

Языковед Казакевич: у медновского алеутского языка всего один носитель

Два языка в России имеют всего по одному компетентному носителю. Об этом РИА «Новости» рассказала заведующая лабораторией исследования малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич в Международный день родного языка, который отмечается в субботу.

По словам Казакевич, это ительменский и медновский алеутский. Она пояснила, что медновский алеутский — смешанный язык, возникший в начале XIX века на острове Медном среди потомков алеутских матерей и русских отцов.

Последняя носительница ительменского языка — 87-летняя Людмила Правдошина с Камчатки. Она с детства говорит на северном диалекте этого языка.

Кроме Правдошиной в России есть еще всего около 10 человек, которые в разной степени усвоили южный диалект ительменского языка уже во взрослом возрасте. Таких людей называют новыми говорящими.

Ранее директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик Образовательные учреждения вводят изучение языков без носителей, чтобы возродить культурные и национальные традиции народов России.