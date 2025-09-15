Лингвист Кибрик сообщил, что школы преподают языки без носителей ради возрождения культуры

Образовательные учреждения вводят изучение языков без носителей исходя из желания возродить культурные и национальные традиции народов России. Об этом заявил директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик в беседе с ИА НСН .

По его словам, такое стремление поддерживается государством финансово.

«Я думаю, что речь идет о возрождении своих собственных традиций, попытки восстановить язык и символы. Насколько это будет успешно? Это покажет время», — отметил лингвист.

Как пояснил эксперт, существует множество методик, но успех определяется наличием спроса и мотивации у населения. Необходимы не только педагоги, но и активные носители языка, использующие его в быту.