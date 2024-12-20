Цискаридзе рассказал, что делал бы иначе при возвращении в детство

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе признался, что если бы мог вернуться в прошлое, то в самом начале карьеры старался бы больше слушать взрослых. Этим откровением он поделился в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой.

«Так как не было информации, не было гаджетов <…> мы не знали, что происходит за оркестровой ямой. Мы не понимали. Я был очень наивным ребенком», — пояснил он.

По словам Цискаридзе, он рос не в театральной среде, поэтому полагал, что в театре «живут волшебники», но реальность оказалась не такой. Пройдя долгий путь в балете, артист понял, что все слова матери об этой сфере были правдивыми.

«Я просто бы себе пожелал слушать маму, потому что я ей не верил ни в какую. Я не верил никому из взрослых», — добавил педагог.

Также Цискаридзе признался, что перестал наслаждаться «Щелкунчиком». Он назвал этот спектакль своей повседневностью. При этом выразил мнение, что постановка будет существовать столько же, сколько и мир, ведь закончить ее невозможно.