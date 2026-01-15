Кинорежиссер Герман-младший не поддержал предложение Драпеко о контроле над творчеством со стороны Минкульта

Председатель комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко предложила изменить законодательные ограничения, чтобы Минкультуры РФ могло вмешиваться в творческую работу. Кинорежиссер Алексей Герман-младший выразил сомнение в необходимости таких изменений в беседе с «Ридусом» .

Издание «Коммерсант» сообщало, что на последнем заседании комитета по культуре обсуждались недостатки современных сказочных фильмов, таких как «Чебурашка 2», «Буратино» и «Бременские музыканты». Елена Драпеко выступила с инициативой отменить положения федерального закона о культуре, которые запрещают ведомству вмешиваться в творческий процесс.

По мнению Алексея Герман-младшего, существующая система регулирования уже избыточна. Режиссер отметил: «У нас сейчас огромное количество законов, которые говорят о том, что можно делать в аудиовизуальных произведениях или нельзя, они уже на грани избыточности». Он также подчеркнул, что продюсеры и экспертные советы Минкульта и Фонда кино уже осуществляют необходимый контроль.

Кинематографист добавил, что Минкульту будет сложно справиться с контролем над «огромным количеством фильмов и сериалов», выпускающихся в стране.