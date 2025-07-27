Три кошки из зоны СВО начали подготовку к выступлениям в театре Куклачева

Театр Куклачева взял на воспитание трех кошек, спасенных из зоны спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источники в театре.

Животных по кличкам Груша, Холли и Вижа обнаружили российские военные во время боевых действий. Одну из кошек волонтерам даже пришлось эвакуировать с использованием бронетранспортера.

По словам заслуженного артиста России Дмитрия Куклачева, сына Юрия Куклачева, сейчас животные находятся в безопасности и проходят реабилитацию. Он уточнил, что кошки постепенно адаптируются к новой обстановке.

Куклачев отметил, что первые выступления кошек на сцене запланированы через несколько месяцев. В перспективе они могут стать постоянными участниками труппы.

Ранее стало известно, что победу в ежегодном конкурсе «Миссис Москва — 2025» одержала невестка Юрия Куклачева Марина.