Три кошки из зоны СВО начали подготовку к выступлениям в театре Куклачева
Театр Куклачева взял на воспитание трех кошек, спасенных из зоны спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источники в театре.
Животных по кличкам Груша, Холли и Вижа обнаружили российские военные во время боевых действий. Одну из кошек волонтерам даже пришлось эвакуировать с использованием бронетранспортера.
По словам заслуженного артиста России Дмитрия Куклачева, сына Юрия Куклачева, сейчас животные находятся в безопасности и проходят реабилитацию. Он уточнил, что кошки постепенно адаптируются к новой обстановке.
Куклачев отметил, что первые выступления кошек на сцене запланированы через несколько месяцев. В перспективе они могут стать постоянными участниками труппы.
Ранее стало известно, что победу в ежегодном конкурсе «Миссис Москва — 2025» одержала невестка Юрия Куклачева Марина.