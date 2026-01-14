Третьяковская галерея и ГМИИ имени Пушкина получили новых руководителей

Пост директора Государственной Третьяковской галереи заняла бывший руководитель ГМИИ имени Пушкина Ольга Галактионова. На этом посту она сменила Елену Проничеву, подавшую заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщил министр культуры России Ольга Любимова .

Она отметила, что Галактионова во время своей работы в ГМИИ имени Пушкина и РОСИЗО организовала успешные выставки «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига» и другие.

«Директором Государственной Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова. С января 2025 года руководила ГМИИ имени А. С. Пушкина, до этого — РОСИЗО», — объявила Любимова.

Министр подчеркнула, что новым директором Пушкинского музея стала Елена Проничева, с 2022 года возглавлявшая Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

В конце декабря прошлого года Министерство экономики и финансов Московской области объявило, что в 2026 году направит почти 10 миллиардов рублей на государственную программу «Культура и туризм Подмосковья».

Самой крупной статьей расходов станут музеи на обновление экспозиций, пополнение фондов, техническое оснащение, а также благоустройство территорий направят более 2,3 миллиарда рублей.