Треть россиян негативно отнеслись к возможной смене ударения в слове «звонит»

Каждый второй респондент выразил мнение, что придерживаться необходимо норм, предписанных словарями и языковедами. Повсеместное распространение интернет-сленга, различного рода сокращений и заимствований назвали угрозой самобытности и чистоте русского языка.

Собственную грамотность россияне оценили в среднем на 3,9 балла из пяти возможных. Самооценка в этом вопросе коррелировала со знанием правил: чем она выше, тем реже опрошенные ошибались в ударении в слове «звонит». Семь из десяти респондентов поставили его верно.

К возможному изменению ударения в этом слове в будущем 36% россиян отнеслись негативно, 44% выразили нейтральное отношение.

Ранее доктор филологических наук Александр Мокиенко заявил, что не видит в изменениях угрозы чистоте языка. Эксперт назвал их обычным процессом эволюции языкового строя.