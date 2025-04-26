Ученый Мокиенко: культурные люди ставят ударение в слове «звонит» на второй слог

Ударение в слове «звонит» теперь может падать на первый слог. Доктор филологических наук Александр Мокиенко заявил, что не видит в изменениях угрозы для чистоты языка, назвав их обычным процессом эволюции языкового строя. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам ученого, лингвисты могут только давать рекомендации, а на практике за произношение отвечает общепринятое использование слов. Невозможно запретить или оштрафовать людей за неправильное ударение — это естественная динамика языка.

«Я всегда ставлю ударение в слове „звонит“ на второй слог. Меня не шокирует другое ударение», — заявил эксперт.

При этом филолог подчеркнул, что культурная прослойка общества предпочитает использовать традиционные нормы.