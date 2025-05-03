Том Фелтон будет работать над сериалом про Гарри Поттера

Том Фелтон, известный своей ролью Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, сообщил, что будет участвовать в создании сериала по этой вселенной от HBO. По словам актера, он станет консультантом проекта, сообщила газета Daily Mail .

Фелтон не будет сниматься в фильме, но будет работать со сценаристами и режиссером. Однако фанаты надеются, что актер все же появится на экране.

Компания HBO назвала имена актеров, которые исполнят второстепенные роли в новом сериале о Гарри Поттере. Самым спорным выбором для поклонников вселенной стал Северус Снейп. Его сыграет темнокожий актер Паапа Эссьеду.

Ранее продолжение сериала «Игра престолов» от HBO, где планировали сделать главным героем Джона Сноу, отменили из-за потери актуальности сюжета.