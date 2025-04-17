17 апреля 2025 18:10 «Ты не Снейп». На актера Эссьеду обрушился шквал критики из-за роли в сериале «Гарри Поттер» 0 0 0 Фото: Gerald Matzka/dpa / www.globallookpress.com Культура

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Компания HBO 14 апреля раскрыла имена исполнителей второстепенных ролей в будущем сериале «Гарри Поттер». Самым противоречивым кастинг-выбором для фанатов вселенной стал Северус Снейп — его сыграет темнокожий актер Паапа Эссьеду.

Честь и привилегия Звезда британских кинолент заявил, что для него большая честь находиться в составе с другими знаменитостями, которые сыграют в «Гарри Поттере». Эссьеду также пообещал увидеться со зрителями в Хогвартсе. «Это честь и привилегия для меня — отправиться в это путешествие с легендарными актерами. Мы покажем мастер-класс. Увидимся в Хогвартсе», — подчеркнул артист.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Ты не Снейп» Пользователи обрушили на Эссьеду шквал критики после его утверждения на роль Снейпа. Актера призвали отказаться от роли в «Гарри Поттере» в память об Алане Рикмане. Поклонники оригинальных книг и фильмов стали массово слать негативные комментарии в сторону Паапы. «Я люблю и уважаю тебя, но ты не Снейп. Пожалуйста, не соглашайся на роль и прояви немного уважения к Алану Рикману»; «Это новый Снейп? Чего?»; «Покинь проект. Фандом тебе этого не простит, а у нас большая власть». Эссьеду пришлось удалить враждебные комментарии в свой адрес и даже закрыть возможность оставлять новые. Пока неизвестно, повлияет ли такая реакция публики на HBO или нет.

Мем-атака Фанаты не только негодуют после объявления актерского состава, но и создают мемы. Алан Рикман с удивительной точностью подходил под книжный канон, а выбор в пользу темнокожего актера стал поводом для шуток.

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Темнокожие Русалочка и Белоснежка Случай со Снейпом не первый, когда зрители возмущаются из-за утверждения темнокожих актеров на роли. Например, диснеевский ремейк «Белоснежки» ожидаемо разозлил зрителей. Те, кто сходил на фильм в первые сутки после премьеры, выдали ему оценку B+, что является самым низким баллом среди всех ремейков от Disney. Главную роль в киноленте сыграла латиноамериканская актриса Рейчел Зеглер. В 2023 году на экраны вышел ремейк «Русалочки», главную роль исполнила певица Холли Бейли. Зрители назвали Ариэль-афроамериканку ходом Disney, чтобы набрать «классы». Многие напомнили, что «Русалочку» придумали в Дании, коренное население которой сложно назвать темнокожим. Кроме того, прообразом для мультяшной диснеевской русалочки стала красотка Алисса Милано. Именно она, отмечают создатели мультфильма, вдохновила художников-мультипликаторов. И хотя Ариэль внешне не совсем похожа на киношную дочь Арнольда Шварценеггера, общие черты с Милано прослеживаются.