«Тогда потеряется искусство». Немоляева выступила против системы чаевых для актеров

Театр нельзя превращать в ресторан, где за обслуживание сотрудникам оставляют чаевые. Об этом 360.ru рассказала народная артистка Светлана Немоляева.

Она прокомментировала идею чаевых для актеров. Такую систему внедрили в московском «Покровка. Театре» — посетители могут отсканировать специальные QR-коды в буфете или у касс и перевести деньги понравившемуся артисту на личный счет.

«Я не хочу обижать актеров, потому что они получают маленькие зарплаты и нуждаются, но в смысле актерского достоинства мне кажется это неприемлемым», — отметила Немоляева.

Она объяснила, что в ресторанах такая система уже стала привычной, но на театральных работниках она может пагубно сказаться. Артистка добавила, что проблемы с зарплатами нельзя решать за счет случайных взносов от зрителей.

«Тогда потеряется искусство», — подчеркнула она.

Ранее идею с чаевыми раскритиковали в Театре сатиры. Художественный руководитель Евгений Герасимов назвал ее неуместной.