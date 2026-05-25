В Театре сатиры назвали неуместными чаевые для актеров

Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов заявил в интервью ИА НСН , что чаевые для актеров в академическом театре неуместны, несмотря на то что в них нет ничего противозаконного.

Ранее «Известия» сообщили, что московский «Покровка.Театр» ввел систему чаевых. Зрителям предложили поддержать понравившихся актеров финансово через специальную цифровую платформу во время одной из постановок. Кроме того, в театре разрешают фото- и видеосъемку, объясняя это его прогрессивностью.

Герасимов отметил, что не поддержал бы такую инициативу в Театре сатиры.

«Как худрук академического театра с богатыми культурными традициями я бы, конечно, такую инициативу не поддержал», — сообщил он.