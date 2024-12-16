Тюменцы сбежали с «кровавого» новогоднего концерта в филармонии

Зрители ушли с концерта «Мелодии Нового года» в Тюменской филармонии из-за музыки, не имеющей отношения к празднику, и кровавых сцен на экране. Художественный руководитель авторской программы Мока Project Михаил Топалиди в соцсетях учреждения извинился перед тюменцами и пообещал изменить репертуар.

В программу, по его словам, вошли саундтреки из российских и зарубежных фильмов. Топалиди подтвердил, что не все из них имели прямое отношение к Новому году. Он извинился перед зрителями за неоправданные ожидания.

«Концерт также сопровождался видеоконтентом, к которому возникли вопросы. В связи с этим мы приняли решение пересмотреть программу и ее видеосопровождение» — сказал худрук.

Тюменская филармония выпустила видеообращение Топалиди после того, как зрители массово ушли с концерта Мока Project «Мелодии Нового года» 15 декабря и потребовали вернуть деньги за билеты. Они пожаловались в соцсетях, что музыканты исполнили музыку из фильмов «Властелин колец», «Гладиатор», «Индиана Джонс» и «Аватар», а на экране показали жестокие сцены из этих картин.

Это не первый неудачный концерт в Тюменской филармонии. В октябре зрители покинули выступление группы «Soprano Турецкого» из-за слишком откровенных костюмов вокалисток.