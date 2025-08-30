Тигран Кеосаян убрал из фильма последнюю сцену из рассказа Симоньян

Телеведущий Тигран Кеосаян сам решил убрать последнюю сцену из рассказа «Семь дней Петра Семеныча» в фильме по его мотивам. Об этом в Telegram-канале сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Подписчики спросили у журналистки, почему последняя сцена киноленты была другой в сравнении с первоисточником.

«Потому что режиссер не я, а Тигран. Это же он решает. Мой рассказ — просто отправная точка для его фильма», — написала Симоньян.

Журналистка однажды сыграла эпизодическую роль в фильме своего супруга, но этот опыт оставил у нее неприятные воспоминания. Она отметила, что не знала, как себя вести и «куда деть руки», несмотря на опыт работы перед камерой.

Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть в декабре 2024 года и впал в кому. В прошлом у режиссера было два инфаркта. Симоньян периодически рассказывает о состоянии находящегося в коме супруга.