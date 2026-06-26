The Guardian: на картине Рембрандта нашли скрытый элемент

Реставраторы обнаружили на картине Рембрандта скрытый элемент — тюрбан, который художник закрасил и нарисовал на его месте традиционную голландскую шапку. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на The Guardian.

Картина была написана в XVII веке и изображает сцену из Евангелия — «Пустите детей приходить ко Мне». Эксперты выяснили, что на полотне была изображена более разнообразная толпа, в которой присутствовал человек в тюрбане. Возможно, другой художник или владелец картины неправильно понял замысел автора и решил убрать этот элемент.

Реставраторы подтвердили подлинность картины, удалив слои перекраски и доказав авторство Рембрандта.