Телеканал «360» наградили в рамках премии «Лучшие социальные проекты»

Награждение победителей премии «Лучшие социальные проекты России» провели в селе Завидово в Тверской области. Оргкомитет рассмотрел более 800 заявок и отобрал 106 самых лучших инициатив.

Организаторы поставили перед собой цель с помощью премии напомнить об общей ответственности и привнести добрые дела в бизнес-среду.

Заместитель генерального директора ГК ЕЮС Александр Брусенский рассказал, что благодаря таким мероприятиям люди видят, чем живет российский бизнес и проекты, которые касаются социальной сферы.

«Это привлекает, развивает и притягивает к себе внимание молодого поколения за счет того, что эти проекты не только интересные, но и несут дополнительную нагрузку, обучение», — подчеркнул Брусенский.

Участники конкурса представили свои практики более чем в 20 различных категориях. Среди них были такие направления как вклад в образование и медицину, забота об экологии, поддержка одаренных детей и молодежи.

В число лауреатов премии вошел и Телеканал «360». Награду в номинации «Социально-ответственные СМИ» получил благотворительный проект «Круиз добра» для семей из ДНР.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Главный специалист отдела маркетинга Телеканала «360» Николай Херсонец подчеркнул, что в эфире важно не только поддерживать социально-значимые проекты, но и помогать их реализовывать.

«Это, я считаю, прекрасная оценка нашей работы», — добавил он.

Бренд-менеджер Елизавета Романова отметила, что Телеканал «360» в будущем планирует и дальше воплощать в жизнь подобные проекты.

«Безусловно, эмоции самые лучшие, и этот проект очень добрый: про добро, про детей, для детей», — заключила она.

Телеканал «360» организовал 1 июня благотворительный круиз для детей из ДНР. Для них устроили праздник — концерт музыкантов Бурито и Амирчика. Ребятам также вручили подарки.

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