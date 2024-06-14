Телеканал «360» наградили в рамках премии «Лучшие социальные проекты»

Награждение победителей премии «Лучшие социальные проекты России» провели в селе Завидово в Тверской области. Оргкомитет рассмотрел более 800 заявок и отобрал 106 самых лучших инициатив.

Организаторы поставили перед собой цель с помощью премии напомнить об общей ответственности и привнести добрые дела в бизнес-среду.

Заместитель генерального директора ГК ЕЮС Александр Брусенский рассказал, что благодаря таким мероприятиям люди видят, чем живет российский бизнес и проекты, которые касаются социальной сферы.

«Это привлекает, развивает и притягивает к себе внимание молодого поколения за счет того, что эти проекты не только интересные, но и несут дополнительную нагрузку, обучение», — подчеркнул Брусенский.

Участники конкурса представили свои практики более чем в 20 различных категориях. Среди них были такие направления как вклад в образование и медицину, забота об экологии, поддержка одаренных детей и молодежи.

В число лауреатов премии вошел и Телеканал «360». Награду в номинации «Социально-ответственные СМИ» получил благотворительный проект «Круиз добра» для семей из ДНР.