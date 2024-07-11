Театр сатиры учредит стипендию имени Александра Ширвиндта

Стипендию имени Александра Ширвиндта будут вручать студентам Щукинского училища

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В честь народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта в Московском академическом Театре сатиры запланировали учредить именную стипендию. Ее будут вручать студентам Щукинского училища, рассказал ТАСС художественный руководитель культурного учреждения Евгений Герасимов.

Кроме того, 19 июля в театре пройдет посвященный народному артисту спектакль «Планета Ширвиндт». В этот день народному артисту РСФСР могло бы исполниться 90 лет.

«Труппа театра решила сделать стипендию Ширвиндта в Щукинском училище. Средства, которые будут получены 19 числа — а то, что мы отдали в продажу, билеты раскупили в первые же дни, — мы отдадим на эту стипендию», — поделился Герасимов.

По его словам, стипендию будут вручать на постоянной основе.

Александр Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет. Он посмертно получил национальную кинематографическую премию «Ника» в номинации «Честь и достоинство».

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