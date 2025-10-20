Театр имени Ленсовета опроверг сообщения об уходе Боярского со сцены

Народный артист РСФСР Михаил Боярский пока не собирается завершать актерскую карьеру и работает, насколько позволяют силы. Об этом сообщила 360.ru жена актера, художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан.

По ее словам, у Боярского по-прежнему в работе две постановки, кроме того, он встречается со зрителями, снимается в кино и озвучивает мультфильмы.

«Михаил Сергеевич 30 октября играет спектакль „Театральный роман“. В следующий раз [выйдет на сцену] 7 ноября», — добавила Луппиан.

Ранее Большой драматический театр имени Товстоногова снял с репертуара спектакль «Лето одного года» с Олегом Басилашвили и Алисой Фрейндлих из-за того, что последняя решила отказаться от роли. После этого Басилашвили, которому недавно исполнился 91 год, объявил о завершении актерской карьеры.