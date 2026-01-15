Тайная дочь солиста Queen Фредди Меркьюри умерла в 48 лет

Дочь вокалиста британской группы Queen Фредди Меркьюри, известная под именем Биби, умерла спустя несколько месяцев после того, как о ее существовании стало известно. Об этом рассказал ее муж британской газете Daily Mail .

Биби скончалась после продолжительной борьбы с хордомой — редким видом рака позвоночника. Когда именно наступила смерть, издание не уточнило.

«Ее прах развеян над Альпами», — рассказал журналистам вдовец женщины Томас.

Свое настоящее имя дочь Меркьюри не раскрывала, избегая публичности. Вместе с мужем они жили во Франции. У них осталось двое сыновей семи и девяти лет.

В биографии певца писательница Лесли-Энн Джонс рассказала, что песни Queen Bijou и Don’t Try So Hard были написаны о Биби.

В мае 2025 года тайная дочь Фредди Меркьюри нашлась в Европе. Стало известно, что девочка родилась после романа Меркьюри с женой близкого друга.