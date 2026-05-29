Суд на Украине заочно приговорил Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы

Украинский суд заочно приговорил певицу Таисию Повалий к 12 годам лишения свободы и конфискации всего имущества. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на офис генерального прокурора Украины.

Также певице запретили занимать определенные должности в течение 15 лет и передали государству права на ее песни.

Артистку обвиняют в системной поддержке России и президента Владимира Путина, а также в том, что она выступала на концертах в честь участников СВО и регулярно появляется в российских медиа.

Это уже не первый суд над певицей. Ранее у нее уже конфисковали недвижимость и автомобили, а также отобрали права на несколько песен.