Стартовали съемки фильма «Человек, который смеется» с Евгением Цыгановым в главной роли

В столице дали зеленый свет съемкам кинокартины «Человек, который смеется», постановщиком которой выступает Владимир Котт («Непослушник»). Евгений Цыганов воплощает на экране образ Дмитрия — востребованного актера боевиков, известного своим жестким амплуа, сообщил сайт «7Дней.ru» .

По сюжету, сибирский бизнесмен Сергей, которого играет Сергей Гармаш, предлагает Дмитрию воплотить образ бездушного киллера в криминальной драме, действие которой разворачивается в 90-е. Однако на съемочной площадке случается непредвиденное: Дмитрия случайно ранят дробью. После медицинского вмешательства он вновь принимается за работу, но теперь его лицо неумолимо расплывается в улыбке, а эмоции провоцируют неконтролируемый смех.

Отказ от участия в проекте может вызвать гнев Сергея, который, похоже, тесно знаком с криминальным миром. Возникает дилемма: как достоверно сыграть роль безжалостного убийцы, если тебя преследует безудержный хохот?

Съемки картины состоятся в Москве и Туле. Зрители смогут увидеть фильм в начале 2026 года.