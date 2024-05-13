Актрисе из фильма «Любовь и голуби» вызвали скорую в театр | 360°

Культура 13 мая 2024, 10:36 Актрисе из фильма «Любовь и голуби» вызвали скорую в театр Mash: актрисе Теняковой стало плохо перед спектаклем в московском театре Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

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Актриса Наталья Тенякова почувствовала резкое ухудшение здоровья на работе. Перед началом спектакля ей пришлось вызвать бригаду скорой, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, готовясь к участию в постановке «9 ряд. 10, 11 место» в московском МХТ имени А. П. Чехова, у 80-летней артистки резко повысилось артериальное давление.

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Коллеги рассказали журналистам, что за два дня Теняковой стало плохо уже второй раз. Причиной ухудшения самочувствия актрисы назвали сильное волнение.

Mash добавил, что медики быстро приехали к пациентке и оказали всю необходимую помощь. В больницу забирать народную артистку России не стали.

Тенякова получила известность благодаря ролям в таких картинах, как «Любовь и голуби», «Отцы и дети» и «Следствие ведут знатоки».

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