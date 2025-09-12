Стали известны ведущие «Интервидения»

Ведущими «Интервидения» в Москве станут певец и актер Алексей Воробьев и заслуженная артистка России оперная певица Аида Гарифуллина. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

«Неповторимое обаяние, харизма и высочайший профессионализм наших ведущих, отточенный на крупнейших российских телепроектах, гарантируют зрителям незабываемое зрелище», — подчеркнули организаторы.

Воробьев и Гарифуллина поженились весной. У оперной дивы есть дочь от другого мужчины.

Ранее в национальном центре «Россия» прошла жеребьевка конкурса. Представитель России — Ярослав Дронов (Шаман) — выступит под девятым номером. Финал состоится на столичной «Live Арене» 20 сентября. Прямую трансляцию будет вести Первый канал.