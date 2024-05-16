Стали известны предсмертные слова художника Сергея Андрияки | 360°

Культура 16 мая 2024, 13:01 Стали известны предсмертные слова художника Сергея Андрияки Последними словами живописца Сергея Андрияки перед смертью стали «всех люблю» РИА «Новости»

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Ранним утром 16 мая ушел из жизни художник Сергей Андрияка. Перед смертью он всем признался в любви, сообщил в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Врачи рассказали, что последними его словами вчера поздно вечером были „всех люблю“», — написал он в посте об уходе Андрияки.

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Причиной смерти народного художника России стало онкологическое заболевание. Андрияка несколько лет пытался справится с недугом, но безрезультатно. Ему было 65 лет.

Сергей Андрияка написал свыше 10 тысяч картин. Больше двух сотен работ художника и его учеников украшают стены первого корпуса Кремля, где работает президент России Владимир Путин.