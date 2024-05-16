Стали известны предсмертные слова художника Сергея Андрияки | 360°

16 мая 2024, 13:01
Стали известны предсмертные слова художника Сергея Андрияки
Последними словами живописца Сергея Андрияки перед смертью стали «всех люблю»
Ранним утром 16 мая ушел из жизни художник Сергей Андрияка. Перед смертью он всем признался в любви, сообщил в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Врачи рассказали, что последними его словами вчера поздно вечером были „всех люблю“», — написал он в посте об уходе Андрияки.
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Причиной смерти народного художника России стало онкологическое заболевание. Андрияка несколько лет пытался справится с недугом, но безрезультатно. Ему было 65 лет.
Сергей Андрияка написал свыше 10 тысяч картин. Больше двух сотен работ художника и его учеников украшают стены первого корпуса Кремля, где работает президент России Владимир Путин.
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