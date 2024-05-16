Умер художник Сергей Андрияка | 360°

Культура 16 мая 2024, 11:05 Умер художник Сергей Андрияка Российский живописец Сергей Андрияка умер на 66-м году жизни РИА «Новости»

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Не стало народного художника России Сергея Андрияки. Ему было 65 лет. О его смерти сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, художник скончался от онкологического заболевания, с которым боролся в последние годы.

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Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Он прославился как один из лучших мастеров акварельной живописи. С 1985 года состоялось более 500 персональных выставок художника. В 1999 году он основал Школу акварели Сергея Андрияки. В 2007 году стал действительным членом Российской академии художеств.

Андрияка написал более 10 тысяч картин. Они висят во множестве музеях по всему миру, а также находятся в частных коллекциях. Работы живописца и его учеников можно найти и в Кремле.