Стала известна возможная причина роспуска «ВИА Гры»

Роспуск «ВИА Гры» может быть PR-ходом для переориентации на украинскую аудиторию

Роспуск музыкальной группы «ВИА Гра» может стать умышленным пиар-ходом для роста числа выступлений за границей и переориентации на украинскую аудиторию. Такую версию озвучил Telegram-канал Mash .

Концертные агентства и продюсеры, отметили в публикации, продолжают принимать заказы на живые выступления коллектива, но ставят условия, чтобы они проходили вне России.

Группа уже объявляла о роспуске в январе 2024 года. Солистки в своих социальных сетях также неоднократно заявляли, что поддерживают Украину. Вероятно, группу в ближайшее время ждет ребрендинг. Как вариант — они будут исполнять песни на иностранном языке.

Композитор и продюсер Константин Меладзе 23 мая объявил о роспуске «ВИА Гры». Коллектив выступал на российской сцене с 2000 года. Самыми известными ее солистками были Вера Брежнева, Надежда Грановская, Светлана Лобода, Анна Седокова и Альбина Джанабаева.