Стала известна программа Фандом Феста «ВКонтакте»

Фестиваль «Фандом Фест ВКонтакте» пройдет 22 и 23 ноября на площадке Main Stage в Москве. На мероприятии представят игру «Земский собор» и топовые фильмы, готовящиеся выйти в российский прокат, а также обсудят другие видеоигры, мангу, новеллы и премьеры.

Ведущими главной сцены станут рэпер BIG RUSSIAN BOSS, блогер Дима Масленников, музыкант Никита Сударь и стример BIGRUSSIANMUM. В первый день выступят музыканты из Китая, Казахстана и Южной Кореи, представят несколько фильмов, проведут паблик-ток о создании комиксов и выберут лучшего косплеера среди разных вселенных.

Во второй день на главную сцену поднимутся балладный рок-исполнитель Дима Пермяков и группы из Южной Кореи: The Last Live и хедлайнеры фестиваля EVERGLOW. Гостям мероприятия представят документальный сериал о российских комиксах. Кроме того, они смогут посетить паблик-ток с книжными блогерами и выступления участников шоу «Импровизаторы».

Также они смогут сфотографироваться в антураже любимых вселенных, поиграть, познакомиться с новыми проектами, получить автографы и приобрести мерч от издательств по разным книгам.

Подробности обо всех активностях и участниках можно узнать в официальной группе мероприятия.