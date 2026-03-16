Стала известна причина смерти актера МХАТ Андрея Голикова

Актер МХАТ имени Максима Горького Андрей Голиков скончался из-за остановки сердца. Об этом ТАСС сообщили в театре.

«Как сообщили родные артиста, Андрей Борисович скончался 16 марта в 05:50. Причина смерти — остановка сердца», — рассказала собеседница агентства.

Один из старейших актеров МХАТ скончался на 81-м году жизни.

В труппу МХАТ Голикова приняли в 1976 году. Он окончил актерский факультет Школы‑студии МХАТ в 1969 году. После служил в Центральном детском театре, также прошел обучение на режиссерском факультете Школы-студии МХАТ на курсе Олега Ефремова.

«Сочетал работу актера, режиссера и педагога — в Школе-студии МХАТ, ВГИКе, Институте современного искусства», — отметили в театре.