Стала известна дата выхода нового сезона сериала Fallout

Второй сезон популярного сериала Fallout выйдет в декабре 2025 года. Тизеры нового сезона проекта опубликовали на Amazon Prime Video .

«Следующая глава шоу начнет транслироваться эксклюзивно на Amazon Prime в декабре», — сообщили представители сервиса.

Сюжет второго сезона развернется в городе Нью-Вегас из одноименной части игровой франшизы и пустыне Мохаве. Героиня сериала Люси, роль которой исполнила Элла Пернелл, — жительница одного из бункеров, в котором человечество спасалось от ядерной войны. В 2296 году она решает выйти наружу и побороться за существование.

Помимо Пернелл, в съемках сериала участвовали Уолтон Гоггинс, Аарон Мотен, Кайл МакЛоклен, Мойсес Ариас, Сарита Чудхури. Продюсерами и авторами сценария выступили Джонатан Нолан и Лиза Джой, которые ранее создали сериалы «Мир Дикого Запада» и «В поле зрения».

Кроме того, зрителям рассказали о том, что второй сезон Fallout не станет заключительным в истории. Проект продлили еще на один сезон, а в перспективе их количество может вырасти до шести.

Ранее известная актриса Ольга Волкова, ставшая популярной благодаря сериалу «Папины дочки», поделилась эмоциями после съемок нового сезона проекта.