Стал известен победитель «Евровидения-2025»

Представитель Австрии JJ победил на международном конкурсе «Евровидение-2025» в швейцарском городе Базеле с песней Wasted Love. Йоханнес Питч (настоящее имя певца) суммарно заработал 436 баллов.

Израильтянка Юваль Рафаэль заняла второе место с балладой New Day Will Rise. Эстонский исполнитель Томми Кэш замкнул тройку лидеров с композицией Espresso Macchiato.

Швейцария в третий раз принимала конкурс — страна уже была хозяйкой в 1956 и 1989 годах. В этом году за победу боролись представители 37 государств.

В финал вышли участники из Норвегии, Люксембурга, Эстонии, Израиля, Литвы, Испании, Украины, Великобритании, Австрии, Исландии, Латвии, Нидерландов, Финляндии, Италии, Польши, Германии, Греции, Армении, Швейцарии, Мальты, Португалии, Дании, Швеции, Франции, Сан-Марино и Албании.

Ведущими стали певица Сандра Штудер, актриса Мишель Хунцикер и комик Хейзел Брюггер.

Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года после отстранения Европейским вещательным союзом (EBU). В организации заявили, что присутствие страны может «подорвать репутацию» конкурса.

Ранее в Сети разгорелись бурные обсуждения после того, как во время полуфинала Евровидения в Швейцарии на экранах показали фрагмент выступления группы «Бурановские бабушки» из России. Пользователи увидели в этом сигнал к тому, что России вновь хотят разрешить участвовать в конкурсе.