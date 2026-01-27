Спектакль Евгения Цыганова с артистами-релокантами отменили после скандала

Частный музей «Полторы комнаты» отменил премьеру спектакля «Демократия!» по пьесе Иосифа Бродского 28 января. Об этом сообщила пресс-служба актера, режиссера-постановщика Евгения Цыганова.

Премьерный показ одной из трех написанных Бродским пьес планировался на парковке столичного ТЦ «Europolis Ростокино» в формате онлайн-трансляции. Желающие могли собраться в лектории музея «Полторы комнаты» в Санкт-Петербурге или с 28 по 31 января посмотреть запись в интернете. Однако за несколько дней организаторы остановили продажу билетов. Подписчики Цыганова в «ВКонтакте» спросили, состоится ли показ.

«Спектакль отменен по техническим причинам», — ответила администратор Аида Домбровская.

Кроме Цыганова в проекте участвовали актеры из Лиссабона, Лондона, Нью-Йорка, Парижа, Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них Василий Михайлов, Денис Самойлов, Стефани Елизавета Бурмакова, Александр Кузнецов и Мария Шалаева.

Двое последних уехали из России после событий 2022 года. Кузнецов перебрался в Лондон, Шалаева — в Париж. Именно участие релокантов и музея Бродского вызвало критику спектакля в соцсетях. Телеграм-канал «Закулиска» назвал показ «Демократии!» провокацией, которая грозит постановщикам потерей работы.

Ранее Цыганова критиковали за съемки в экранизации романа «Мастер и Маргарита». Картину поставил режиссер Михаил Локшин, поддержавший Украину.