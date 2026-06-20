Спектакль «Бой с тенью» стал лауреатом «Золотой маски»

В Омске прошла церемония награждения лауреатов национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль «Бой с тенью» Красноярского музыкального театра удостоился этой награды в номинации «Оперетта/Мюзикл», сообщило РИА «Новости» .

Коллектив труппы во время гастролей в Москве массово отравился. Апрельский показ спектакля в столице не состоялся.

Сюжет основан на пьесе Евгения Шварца «Тень», написанной по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. В ней рассказывается история молодого ученого, который оказался в городе, где царят лицемерие и страх. Главный герой отправил свою Тень к Принцессе, но его темная сторона ожила и начала жить по своим правилам.

В номинации «Оперетта/Мюзикл» награду получила также спектакль «22 июня…» Омского театра юных зрителей.

В номинации «Современный балет» лауреатами «Золотой маски» стали

постановки «Преступление и наказание» Театра балета Бориса Эйфмана и «Грозовой перевал» Севастопольского театра оперы и балета.