Балеты «Преступление и наказание» и «Грозовой перевал» получили «Золотую Маску»

Балеты «Преступление и наказание» Театра балета Бориса Эйфмана и «Грозовой перевал» Севастопольского театра оперы и балета стали лауреатами «Золотой Маски» в номинации «Современный балет». Об этом сообщила пресс-служба премии.

Церемония проходит в Омске. В номинации «Классический балет» победителей в этом году двое. По новому регламенту в одной номинации может быть до пяти лауреатов.

Премию учредил в 1993 году Союз театральных деятелей России, ее присуждают за достижения в драматическом театре, опере, балете, оперетте, мюзикле и других жанрах.

С 2025 года действует система, позволяющая награждать нескольких участников в каждой номинации. «Золотая Маска» проводится при поддержке Минкультуры, Департамента культуры Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.

В марте народные артистки Ирина Муравьева и Людмила Чурсина получили специальные премии «Золотая Маска» за вклад в развитие театрального искусства.