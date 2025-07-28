«Спас» стал самым крупным христианским каналом в мире

«Спас» — самый крупный в мире христианский телеканал. Об этом заявил его гендиректор и генеральный продюсер Борис Корчевников в беседе с РИА «Новости» .

«„Спас“ — крупнейший из христианских каналов на планете с самой большой библиотекой фильмов и проектов о святых, истории Церкви, наших традициях, праздниках, культуре», — объяснил он.

Корчевников отметил, что до того, как «Спас» заблокировали на YouTube в 2022 году, он был самым популярным христианским каналом на платформе с аудиторией более миллиона подписчиков. Сейчас канал хоть и медленно, но подходит к этой цифре на отечественных видеохостингах.

Ранее служба безопасности Украины объявила в розыск Корчевникова. На сайте СБУ указали, что журналиста ищут с января этого года. Телеведущего обвинили в «покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».