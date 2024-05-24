Sovainfo.ru: здание губернского попечительства детских приютов 1917 года отреставрируют в Самаре
Самарские специалисты планируют заняться реставрацией здания губернского попечительства детских приютов. Строение было возведено в 1917 году. Об этом сообщил сайт Sovainfo.ru.
Двухэтажный кирпичный дом, расположенный на улице Братьев Коростелевых, выполнен в стиле классицизма. В одно время он принадлежал Дамскому комитету Российского общества Красного Креста.
После революции там появился Татаро-Башкирский педагогический техникум. Затем здание оборудовали под среднюю школу, добавил RT.
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