Сотни художников заступились за отдел новейших течений в Третьяковке

Государственная Третьяковская галерея планирует ликвидировать отдел новейших течений. Об этом сообщили российские художники, искусствоведы, коллекционеры и сотрудники музеев в открытом письме, о котором РБК рассказал историк искусства Андрей Ерофеев.

Против такого решения выступили 200 деятелей искусств. В их числе — художники Павел Отдельнов, Меламид и Комар, классик московского концептуализма Игорь Макаревич, Владимир и Сергей Мироненко, Ростислав Лебедев и другие.

Авторы письма заявили об угрозе утраты экспонатов и призвали не обрекать будущее поколение третьяковцев.

В августе Третьяковская галерея приняла в дар 17 скульптур и картин члена Союза художников России Владимира Волка.