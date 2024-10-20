Сотни художников заступились за отдел новейших течений в Третьяковке

Государственная Третьяковская галерея планирует ликвидировать отдел новейших течений. Об этом сообщили российские художники, искусствоведы, коллекционеры и сотрудники музеев в открытом письме, о котором РБК рассказал историк искусства Андрей Ерофеев.
Против такого решения выступили 200 деятелей искусств. В их числе — художники Павел Отдельнов, Меламид и Комар, классик московского концептуализма Игорь Макаревич, Владимир и Сергей Мироненко, Ростислав Лебедев и другие.
Авторы письма заявили об угрозе утраты экспонатов и призвали не обрекать будущее поколение третьяковцев.