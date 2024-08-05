Коллекция Третьяковской галереи пополнилась работами Владимира Волка

Третьяковская галерея приняла в дар 17 картин и скульптур члена Союза художников России Владимира Волка. Официальный представитель МВД России Ирина Волк объяснила в своем Telegram-канале , почему решила передать произведения своего отца.

«Папа всегда говорил, что искусство должно принадлежать людям. Я помню эти слова. Поэтому недавно передала семнадцать его работ в дар Государственной Третьяковской галерее», — сказала она.

Волк добавила, что ей бы хотелось, чтобы любители творчества любовались произведениями отца.

По словам представителя Третьяковки Натальи Сидоровой, впервые галерея получила работы Волка из коллекции Леонида Талочкина.

Она отметила, что этот художник — часть бурного процесса последней четверти ХХ века. Ознакомившись с его творчеством, историки галереи поняли, что Волк из тех творцов, которые постоянно находятся в поиске себя, и способов выражения своей идеи.

На днях художник Никас Сафронов раскритиковал картины с экс-министром обороны Сергеем Шойгу, найденные во время обысков у арестованного по обвинению в коррупции бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова. Он отметил, что у владельца этих работ «плохой, пошлый вкус».