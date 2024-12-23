«Союзмультфильм» объявил, что Россия готовит «ответ Marvel»

«Союзмультфильм» планирует запустить собственное производство игровых фильмов. Первой будет франшиза о российских супергероях от Сергея Лукьяненко, создателя «Ночного дозора». Это станет своеобразным ответом на популярные мировые вселенные, такие как Marvel и DC, рассказала глава студии Юлиана Слащева в интервью РБК .

По словам Слащевой, всего в серии будет шесть полнометражных фильмов и один сериал, который выйдет между первыми двумя картинами. Сейчас идет работа над сценариями первых двух фильмов.

«Весь следующий год мы проведем в препродакшене, в подборе каста, в пробах и поиске визуального стиля франшизы. В 2026 году намерены войти в производство», — рассказала она.

Принимая во внимание инфляцию и планируя бюджет на шесть фильмов, «Союзмультфильм» ориентируется на сумму от 1 до 1,2 миллиарда рублей на один фильм. Однако Слащева признает, что даже при сборах в 1 миллиард рублей фильм не окупится без государственной поддержки.

Глава «Союзмультфильма» считает Лукьяненко одним из лучших российских фантастов, у которого «один хит за другим». Вместе с писателем Сергеем Волковым они создали франшизу, основанную на произведениях советских авторов, таких как Александр Беляев, Алексей Толстой, Павел Бажов и другие.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что готов снять фильм о президенте России Владимире Путине. Однако на данный момент кинематографисту предложений о работе над подобным проектом не поступало. Кустурица нередко отмечал, что любит Россию и хотел бы стать частью ее культуры.